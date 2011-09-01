Беларусь на уровне ОБСЕ призывает польские власти провести объективное расследование причин смерти Анджея Леппера

Сегодня к председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с заявлением обратился представитель нашей страны при ОБСЕ Александр Сычев.

Как известно, 5 августа лидера польской партии «Самооборона» нашли мертвым в офисе партии. Согласно предварительной версии польских властей, Анджей Леппер совершил самоубийство.

В обращении к председателю ОБСЕ указывается, что в Беларуси обеспокоены фактом гибели в Польше крупного оппозиционного политика накануне парламентских выборов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отмечается также, что власти соседней страны воспрепятствовали проявлению чисто человеческих чувств двух белорусских граждан, которых не пустили в Польшу принять участие в траурных мероприятиях.

Антон Шмыгов, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Австрийской Республике:

В выступлении было подчеркнуто, что, с учётом серьёзности ситуации, приглашение независимых международных экспертов и предоставление им возможности ознакомиться с материалами дела, составить собственное мнение, позволило бы исключить любые сомнения в объективности выводов следствия в отношении смерти Анджея Леппера. Ожидаем, что польская сторона предпримет всевозможные меры, в том числе, в рамках ОБСЕ, чтобы рассеять все ложные сомнения в обстоятельствах и причинах загадочной насильственной гибели известного оппозиционного политика.