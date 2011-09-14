Беларусь может отказаться от нового кредита МВФ - Нацбанк

Беларусь может отказаться от нового кредита МВФ. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА.«Окончательное решение еще не принято, но вполне возможен вариант отказа, - сказал Надольный журналистам в среду в Минске, комментируя ситуацию в диалоге с МВФ. - Вполне возможно, что мы самостоятельно справимся с ситуацией». По словам зампредседателя Нацбанка, Беларусь пока справляется собственными силами и поэтому окончательное решение о необходимости получения нового кредита МВФ пока не принято. "Посмотрим, как поведет себя дополнительная торговая сессия, и тогда примем решение", - сказал Тарас Надольный. По его мнению, вполне возможно, что Беларусь откажется от нового кредита МВФ. "Не исключаю, что мы самостоятельно справимся с текущей ситуацией", - сказал он, пишет Интерфакс.



Отвечая на вопрос о сроках получения очередного транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС, Тарас Надольный отметил, что пока все идет в рамках ранее достигнутых договоренностей и сегодня нет объективных предпосылок, чтобы его не получить. В Беларуси выполняются все условия, выдвинутые для получения этого кредита, подчеркнул он, сообщает БелТА.