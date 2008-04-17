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Беларусь-Москва: взаимодействие во всех сферах

17 апреля 2008 08:15
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В российской столице открывается заседание Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству при Совете делового сотрудничества Беларуси и Москвы. Специалисты рассмотрят реализацию инвестиционных проектов в сфере архитектуры, строительства, информатизации, взаимодействие в области выставочной и имиджевой деятельности, поставок продовольствия. Специально к заседанию приурочена выставка-презентация белорусских товаропроизводителей "Мир вашему дому".

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