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Беларусь - Молдова. Хорошие перспективы сотрудничества

24 мая 2006 11:11
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Об этом заявил спикер белорусского парламента Владимир Коноплев при встрече с председателем Конституционного суда Молдовы Виктором Пушкашем.

Председатель Палаты представителей проинформировал членов молдавской делегации о структуре нижней палаты белорусского парламента, принципах ее работы, взаимодействии депутатов с Конституционным судом республики, а также международной деятельности.

Владимир Коноплев отметил, что некоторые государства Европы  нередко подвергают критике законодательство Беларуси. В этой связи он заявил, что белорусский парламент готов рассматривать конструктивные предложения в законодательной сфере. Однако европейский опыт может быть использован только после ревизии законодательства стран Запада.

Виктор Пушкаш заметил, что у Беларуси и Молдовы есть все условия для выгодного экономического и политического сотрудничества. Он поблагодарил руководство белорусского парламента и страны за создание условий не только для сотрудничества на парламентском и правительственном уровнях, но и для обмена опытом с Конституционным и Верховным судами Беларуси. Гость высказал надежду на то, что визит молдавской делегации будет способствовать сохранению и укреплению связей между двумя странами в различных сферах жизнедеятельности.

Перед двумя государствами стоит общая задача - укрепление конституционного контроля, - отметил Виктор Пушкаш. По его словам, достичь этой цели можно путем оказания помощи государственным органам в выходе их работы в конституционное поле.

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