Беларусь-Литва: сотрудничество в рамках «Восточного партнерства»

Мост – инженерное сооружение, перекинутое через реку, озеро или другое препятствие. А еще мост – это то, что связывает воедино две стороны одного целого. Причем, порой мостом может быть целое государство. А иногда – несколько государств разом. Так встреча министров иностранных дел государств Евросоюза с коллегами из стран-участниц программы «Восточное партнерство» стала отличным мостом и для востока, и для запада.

Вот только, не стоит забывать, что мост – это всегда множество сил. И для того чтобы мост был крепким все они должны быть учтены, все должны работать согласовано.

История не знала мостов с односторонним движением. Правда, пока на пути из Беларуси в Западную Европу есть определенные препятствия. Одно из которых, и, пожалуй, наиболее известное – визовый режим. Но на этом пути нашими сторонами уже сделаны шаги навстречу.

А вот для движения грузов по путепроводу, то есть по мосту, перекинутому через дорогу, по направлению «Беларусь-Мир» препятствий, как ни странно, – меньше. Может быть потому, что здесь меньше политики, больше бизнеса.

Мост – сооружение долгосрочное. У отношений Беларусь-Европа также масштабная перспектива. Расширение Проекта «Викинг» это уже даже не двухсторонние контакты. Конечными точками грузопотоков из стран Балтии через Беларусь планируется сделать Турцию, Казахстан, Китай.

Но и взаимодействие между ближайшими к большому мосту странами никто не отменял. Сейчас в Беларуси многое работает именно на создание комфортной атмосферы для литовского бизнеса. По классификации Всемирного банка наша страна – четвертая в мире по объему реформ в деловой сфере.

Мост через ущелье называют виадуком. Для контактов Беларуси и Литвы в сфере энергетики пока нет общепринятого определения. Так что энергетический мост – выражение вполне подходящее.

Но мост – это и люди, идущие по нему. В сентябре Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках белорусско-литовского экономического форума встречался с коллегой Далей Грибаускайте. Литовские СМИ увидели в этом символ.

В Брюсселе, Вильнюсе, Киеве и, конечно, в Минске прекрасно осознают всю важность и всю нужность мостов между сторонами многостороннего экономико-политико-социального диалога. Визы, транзит, совместные предприятия и межличностные контакты на всех уровнях. Многое сделано, еще больше предстоит.

Александра Кулакова, Глеб Лавров, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.