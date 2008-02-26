Беларусь - Куба: политика развития дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества

Сегодня начинается визит в нашу республику министра правительства Кубы.

В частности, страны скоординируют свои действия по расширению двусторонних связей. Как планируется, высокий гость посетит МАЗ. Состоится также подписание двусторонних документов.

Напомним, Национальная ассамблея Кубы 24 февраля избрала Рауля Кастро председателем Госсовета. Он стал преемником своего брата Фиделя Кастро, который руководил страной на протяжении 49 лет.



Тем временем, Рауль Кастро заявил о необходимости реформ на Кубе. Цель ближайших административных перемен - сокращение госструктур страны. Изменения также коснутся экономики. Уже сейчас рассматриваются варианты повышения стоимости национальной валюты - кубинского песо. Остро стоит вопрос и карточной системы, которая действует на острове с 1959 года. С учетом нынешнего состояния экономики, заявил Кастро-младший, такая система стала нерациональной. Однако никаких серьезных изменений во внутренней и внешней политике не произойдет. Новый руководитель объявил о преемственности курса.



Президент Беларуси поздравил Рауля Кастро Руса с избранием на должность председателя Госсовета и Совета Министров Кубы. Александр Лукашенко отметил высокий уровень существующих отношений между странами и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимовыгодного и прочного сотрудничества на основе взаимопонимания и доверия. Глава белорусского государства направил также послание Фиделю Кастро в связи с его уходом с поста председателя Госсовета и Совета Министров Кубы. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно вклад Фиделя Кастро в плодотворное сотрудничество между Кубой и Беларусью стал надежной основой дружественных отношений двух стран.

