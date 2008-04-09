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Беларусь инициировала проведение дебатов Генассамблеи ООН по проблеме торговли людьми

09 апреля 2008 17:57
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Сегодня в Минске открылась международная конференция по проблемам противодействия насилию в отношении детей.

Недетские проблемы детского мира  обсуждали представители 30 стран, 10 международных и 7 неправительственных организаций.   Цена слезы ребенка - в репортаже Оксаны Чайки.

Когда деревья были большими,  краски - ярче,  а  дорога под стол становилась -  путешествием: Стол - кресло - и обычная чашка:  Примерно в таких масштабах ребенок воспринимает  окружающий мир. Сегодня они предлагают  взрослым вспомнить забытый вкус детства.  Главное - чтобы воспоминания не оказались солеными на вкус.

Торговля детьми, детская порнография, неблагополучные семьи  и насилие в семье.   Недетские проблемы - детского мира -  вопросы мирового масштаба.  Жестокость, как  и транснациональная преступность -    не знает государственных границ.   

От подобных преступлений не застрахована ни одна страна.  Одна из особо  тревожных тенденций -  преступления в глобальной сети.  Одно из последних - правоохранители пресекли канал распространения детского порно в Интернете.  В числе юных порномоделей - для съемок привлекали  и белорусских  детей.

Тесное международное сотрудничество и самодостаточная  национальная правовая  база. Это лишь - некоторые условия предотвращения детского насилия.  И в этом плане - важен опыт каждой страны.

На  защиту прав детства направлена и государственная политика в целом,  и президентская программа "Дети Беларуси" в частности.   Сегодня  наша страна  инициирует вынесение  этих проблем  на трибуны  Генасамблеии ООН.  Цена слезы ребенка для мира    остается по-прежнему слишком высокой. 

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