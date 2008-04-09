Беларусь инициировала проведение дебатов Генассамблеи ООН по проблеме торговли людьми

Сегодня в Минске открылась международная конференция по проблемам противодействия насилию в отношении детей.

Недетские проблемы детского мира обсуждали представители 30 стран, 10 международных и 7 неправительственных организаций. Цена слезы ребенка - в репортаже Оксаны Чайки.

Когда деревья были большими, краски - ярче, а дорога под стол становилась - путешествием: Стол - кресло - и обычная чашка: Примерно в таких масштабах ребенок воспринимает окружающий мир. Сегодня они предлагают взрослым вспомнить забытый вкус детства. Главное - чтобы воспоминания не оказались солеными на вкус.

Торговля детьми, детская порнография, неблагополучные семьи и насилие в семье. Недетские проблемы - детского мира - вопросы мирового масштаба. Жестокость, как и транснациональная преступность - не знает государственных границ.

От подобных преступлений не застрахована ни одна страна. Одна из особо тревожных тенденций - преступления в глобальной сети. Одно из последних - правоохранители пресекли канал распространения детского порно в Интернете. В числе юных порномоделей - для съемок привлекали и белорусских детей.

Тесное международное сотрудничество и самодостаточная национальная правовая база. Это лишь - некоторые условия предотвращения детского насилия. И в этом плане - важен опыт каждой страны.

На защиту прав детства направлена и государственная политика в целом, и президентская программа "Дети Беларуси" в частности. Сегодня наша страна инициирует вынесение этих проблем на трибуны Генасамблеии ООН. Цена слезы ребенка для мира остается по-прежнему слишком высокой.

