Беларусь и ЮАР обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества

Первое заседание совместного комитета пройдет сегодня в Минске в рамках официального визита в нашу страну делегации Южно-Африканской Республики.

С министром иностранных дел ЮАР встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко. Запланирована также встреча в МИД, в ходе которой планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Программой визита предусмотрены встречи и в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусском союзе женщин. Гости намерены посетить Национальную библиотеку и Белорусский государственный университет.



Дипломатическим отношениям между Беларусью и ЮАР - 14 лет. Как отмечают в белорусском внешнеполитическом ведомстве, страны имеют схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня, в частности по вопросам сохранения мира и международной безопасности, установления справедливого экономического миропорядка, реформирования ООН. Беларусь и ЮАР осуждают политизацию прав человека и практику принятия страновых резолюций в рамках ООН.