Беларусь и ЮАР должны сыграть большую роль в укреплении движения неприсоединения

Такое мнение высказал сегодня Президент страны Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел ЮАР. Глава государства подчеркнул, что помимо экономических перспектив у двух государств неплохие политические контакты. Лидеры обеих стран встречались на Кубе, в рамках саммита Движения Неприсоединения. Глава государства уверен, что будущий визит Президента ЮАР в Беларусь послужит хорошим импульсом для развития отношений между странами.



Глава южноафриканского внешнеполитического ведомства сообщила, что Президент ЮАР Табо Мбеки поручил Министерству иностранных дел и диппредставительству ЮАР сделать все возможное для упрочения связей между обеими странами. Во многом этому должно помочь предстоящее заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируют провести в ноябре.



Госпожа Дламини Зума отметила также растущий интерес деловых кругов обеих стран. Об этом говорят и цифры: в прошлом году уровень товарооборота между Беларусью и ЮАР увеличился в два раза.



Сегодня же министр иностранных дел ЮАР встретилась с преподавателями и студентами БГУ. Она прочла лекцию о социально-экономическом развитии своей страны на английском языке. К слову, Нкосазана Дламини-Зума является Почетным профессором БГУ. Она так же удостоена премий и наград Всемирной организации здравоохранения, Международного женского форума, российского Ордена Петра Великого первой степени. Она же — первая в истории ЮАР женщина, которая стала министром иностранных дел.