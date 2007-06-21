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Беларусь и Вьетнам укрепляют сотрудничество в сфере военного образования

21 июня 2007 17:14
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В Минск в составе официальной делегации прибыл начальник Генштаба Вьетнамской Народной Армии генерал-лейтенант Нгуен Кхак Нгиен. В ходе трехдневного визита стороны обсудят вопросы подготовки военных кадров. Сегодня делегации показали Военную Академию. Там гости ознакомились со структурой вуза, оценили оснащение классов и лабораторий. Военные посетили и учебно-испытательный полигон Академии, где им продемонстрировали современные системы радиолокационного слежения средств ПВО.

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