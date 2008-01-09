Беларусь и Вьетнам укрепляют двусторонние связи

Развитие сотрудничества обсудили парламентарии двух стран. Встреча прошла в Минске, в Палате Представителей Национального собрания Республики. С вьетнамской делегацией во главе с президентом Академии наук, членом постоянного комитета Национального собрания Вьетнама Данг Ву Минем встретился председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Попов.



В числе основных вопросов были - расширение межпарламентских отношений двух стран, а также проблемы присоединения Беларуси ко Всемирной торговой организации. Напомним, наша страна уже приняла больше половины законов, необходимых для вступления в ВТО. При этом, как подчеркнул Вадим Попов, парламентарии учитывают опыт законодательной работы не только стран СНГ, но и европейских государств, использует практику международной экспертизы отдельных законопроектов.