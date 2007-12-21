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Беларусь и Вьетнам расширяют рамки своего партнерства

21 декабря 2007 15:11
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Сегодня в Минске подписано сразу два межгосударственных документа. Соглашение, в котором Правительства двух стран договорились о воздушном сообщении. И Договор о сотрудничестве в области культуры и искусства. С белорусской стороны свои подписи под документами поставили министр транспорта и коммуникаций Владимир Сосновский и министр культуры Владимир Матвейчук. Вьетнам делегировал эти полномочия своему послу в нашей стране Ву Суан Ниню. Иностранный дипломат считает важным, что эти документы, касающиеся разных сфер сотрудничества, подписаны одновременно.

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