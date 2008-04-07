Беларусь и Вьетнам - новый уровень сотрудничества

Сегодня первый день официального визита Главы государства Александра Лукашенко в эту страну.

Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в сфере мировой политики и экономики. А официальный Ханой уверен, что нынешний визит Александра Лукашенко закладывает новый этап в развитии двустороннего взаимодействия.

Начало отношений двух стран положено еще в советские времена, когда белорусские тракторы уже вспахивали окрестности Ханоя, а вьетнамские чиновники еще были студентами минских вузов. Впрочем, сегодня официальному Минску и Ханою очевидно: экономическая составляющая отношений может быть на порядок выше.

Это второй официальный визит Александра Лукашенко во Вьетнам. Предыдущий был в апреле 97-го. "За 11 лет страна сильно изменилась, - констатирует Александр Лукашенко. - Современный Вьетнам - одно из самых влиятельных государств в регионе".

Единый взгляд на мироустройство - главное, что сближает 2 страны на международной арене. Сегодня президенты высказались касательно политического и экономического давления стран, претендующих на мировое господство.

Похожесть Беларуси и Вьетнама во всем: от бытового уровня до государственного. Показательный пример - отношение к собственному здоровью. Физкультура - непременный атрибут жизни любого вьетнамца. Что же касается экономик - они взаимодополняемы. То, что производят в Беларуси - то востребовано здесь. И наоборот. Пути сближения документально закрепили официальные круги двух стран, подписав сегодня десяток соглашений. Наращивать будем в нефтехимии, финансах, туризме. И, конечно же, самой традиционной сфере белорусско-вьетнамских отношений - науке и образовании.

Сверить часы два президента договорились в Минске. Александр Лукашенко пригласил Нгуен Минь Чиета посетить Беларусь. Впрочем, первые экономические итоги договоров известны уже сегодня. До конца года Вьетнам купит полтысячи тракторов минской марки.

Встреча с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама - самая теплая и эмоциональная. Нонг Дык Мань - неофициальный лидер в стране. Начало коммунистическому движению 80 лет назад положил Хошемин. Его имя знает любой вьетнамский школьник. Сегодня компартия по сути определяет государственную стратегию.

При всей географической удаленности и разности культур Беларуси и Вьетнама во многом похожа их история. Народы обеих стран не понаслышке знают, что такое война. А главное, тезис новейшей истории по сути един: "Главное строить, а не разрушать".

