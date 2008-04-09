Беларусь и Вьетнам - новые перспективы сотрудничества

Белорусские промышленные предприятия заключили в Ханое контракты на сумму 25 миллионов долларов.

Таков экономический эффект визита делегации нашей республики во Вьетнам. Наиболее крупные контракты у Белорусского металлургического, Минского тракторного, БелАЗа. Уже в этом году во Вьетнаме может быть организовано сборочное производство "МАЗов". Продолжат страны и сотрудничество самой традиционной сфере - науке и образовании.



Когда в Ханое деревья были большими, они оттачивали русский в белорусских альма-матер. Сегодня, спустя десятилетия, они вспоминают минскую молодость и рассказывают Президенту о своей ностальгии.

Общаясь с выпускниками белорусских вузов Александр Лукашенко тоже вспоминает. Вьетнам в 97-м, когда состоялся первый официальный визит, был совершенно другим. То, что поразило тогда - страна не стала на колени перед агрессором. То, что удивило сейчас - Вьетнам, фактически, совершил экономический прорыв.

В экономический прорыв есть и белорусский вклад. Кадры в нынешнем Правительстве Вьетнама ковали в минских вузах. Министр сельского хозяйства, науки и технологии и экс-министр образования... искусству управления их учили в белорусском университете.

Наука и образование - пожалуй, самая традиционная из всех сфер сотрудничества Беларуси и Вьетнама. В этом смысле партнерству двух стран более полувека. За это время в Беларуси обучались более 3 тысяч вьетнамцев.

Главное, что сближает две страны - контакт на чисто человеческом уровне. А когда есть такое понимание, преград ни в политике, ни в экономике просто не может быть. Модель же прагматических отношения проста: мы производим то, что нужно им, и наоборот. Экономики двух стран взаимодополняемы.

Об этом Александр Лукашенко заявил в первый день визита. Уже через час стало известно о первом крупном контракте. До конца года во Вьетнам отправится полтысячи минских тракторов. Эта марка, впрочем, хорошо известна в окрестностях Ханоя. МТЗ сегодня присутствует на всех континентах. Но вьетнамский рынок - особый. 9 из десяти "Белорусов" за рубежом сосредоточено именно здесь. И это - не предел. Во Вьетнаме - новый национальный лозунг - "каждому подворью - по белорусскому трактору".

Белорусская делегация из Ханоя вернулась на родину с увесистым пакетом соглашений, контрактов и договоров. 25 миллионов долларов - таков экономический эффект Ханойских договоренностей. Беларусь рассчитывает уже в этом году увеличить экспорт во Вьетнам почти вдвое.

Со 100-миллионным контрактом вернулась на родину Белорусская калийная компания. Сегодня на нашу страну приходится около 40% всех поставок удобрений во Вьетнам. С учетом ханойских договоренностей теперь можно рассчитывать, как минимум, на половину вьетнамского рынка.

Чтобы сотрудничать с сфере высоких технологий две страны создадут совместный научно-технический центр. Говорили в Ханое и о белорусских инвестициях во вьетнамскую экономику. Финансировать проекты будет "Белорусбанк". В Ханое он заключил соглашение с крупнейшим вьетнамских партнером - "Агрибанком".

Оценили во Вьетнаме и белорусский подход к делу: скрупулезность и комплексность. Договорились, что специалисты из Беларуси будут повышать эффективность работы нефтяных месторождений Вьетнама.

Вьетнам для нас - своеобразная отправная точка для продвижения белорусских интересов в Юго-Восточной Азии. Учитывая растущий авторитет страны в регионе, наращивая отношения в Вьетнамом, мы запросто можем претендовать и на рынки соседних государств.

