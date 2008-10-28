Беларусь и Вьетнам намерены всесторонне укреплять отношения на мировой арене

О высоком уровне доверия между странами заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси - Ву Суань Нинь. Дипломат завершает свою работу в Беларуси. По традиции, главу зарубежной дипмиссии принимают в правительстве и парламенте. Отметим, Беларусь и Вьетнам добились значительных успехов и в экономическом взаимодействии. За последние четыре года товарооборот возрос вдвое. Это, отчасти, личная заслуга вьетнамского посла - прозвучало сегодня в верхней палате белорусского парламента.