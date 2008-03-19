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Беларусь и Венесуэла создадут стратегический фонд развития

19 марта 2008 11:49
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Размер фонда - 500 миллионов долларов, эти деньги направят на финансирование совместных проектов. Такая договоренность достигнута в ходе визита в Минск представительной делегации Боливарианской республики.

Стратегический фонд по совместному развитию Беларуси и Венесуэлы начнет работу в ближайшее время. В государствах уже готовятся мероприятия организационного и правового характера.

Фонд станет ключевым звеном в реализации двусторонних инвестиционных проектов. Из его средств будут финансироваться приоритетные белорусско-венесуэльские проекты в научной, социальной, экономической, энергетической и других сферах.

Для Беларуси Венесуэла - стратегический партнер в Латинской Америке. И именно там белорусы рассчитывают реализовать ряд крупномасштабных проектов. В прошлом году создано совместное предприятие по добыче нефти. Через пять лет его специалисты выйдут на уровень добычи в 7 миллионов тонн в год. Также в Венесуэле создаются сборочные производства белорусских автомобилей, тракторов и карьерной техники.
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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