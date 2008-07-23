Беларусь и Венесуэла будут продолжать строить стратегический политический и экономический альянс

Об этом заявил Уго Чавес во время визита в нашу страну.Александр Лукашенко вручил Президенту Венесуэлы орден Дружбы народов. И оба политика стали свидетелями подписания Меморандума о присоединении новых месторождений нефти к белорусско-венесуэльскому СП.



Взаимоотношения Беларуси и Венесуэлы изначально задумывались и прорабатывались как отношения комплексного долгосрочного характера. При первых же контактах с Венесуэлой стало понятно: обе стороны заинтересованы в углубленном сотрудничестве по широкому кругу отраслей: от торгово-экономической до инвестиционной, социальной и культурной.



Совершенно очевидно, что Венесуэла, будучи государством и страной с богатыми природными ресурсами, имеет серьезную потребность в наращивании промышленного, технологического потенциала своей экономики. Во всех этих сферах Беларусь может оказать существенное содействие.



Минск в этом сотрудничестве имеет и свой интерес – в энергетической области. Это соответствует концепции энергетической безопасности нашего государства и получении альтернативных источников энергии и дополнительных маршрутов энергоснабжения.