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Беларусь и Украина укрепляют границу

08 октября 2007 14:54
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Укрепить границу Беларуси с Украиной намерены в пограничном ведомстве страны. Этот участок - самый проблемный для Беларуси. Здесь наши пограничники периодически вынуждены применять оружие для задержания контрабандистов и иных нарушителей. Отметим также, что белорусская граница со странами Евросоюза значительно лучше защищена, чем украинская с ЕС. Если с начала года на рубежах Беларуси со странами Евросоюза задержано 170 нелегалов, то на границе Украины со странами Евросоюза - около 5 тысяч. Между тем, до конца года все пункты пропуска на границе Беларуси с ЕС автоматизируют. Сама же модернизация продолжится до 2010 года.

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