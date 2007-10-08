Беларусь и Украина укрепляют границу

Укрепить границу Беларуси с Украиной намерены в пограничном ведомстве страны. Этот участок - самый проблемный для Беларуси. Здесь наши пограничники периодически вынуждены применять оружие для задержания контрабандистов и иных нарушителей. Отметим также, что белорусская граница со странами Евросоюза значительно лучше защищена, чем украинская с ЕС. Если с начала года на рубежах Беларуси со странами Евросоюза задержано 170 нелегалов, то на границе Украины со странами Евросоюза - около 5 тысяч. Между тем, до конца года все пункты пропуска на границе Беларуси с ЕС автоматизируют. Сама же модернизация продолжится до 2010 года.