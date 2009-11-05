Беларусь и Украина сняли все проблемные вопросы в отношениях

Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с главой украинского государства Виктором Ющенко.

Программа сегодняшнего дня насыщена. Утром в рамках официального визита Президента Беларуси в Киеве состоялась закладка памятного камня на месте будущего сооружения памятника выдающемуся белорусскому писателю, поэту и драматургу Владимиру Короткевичу.

Александр Лукашенко возложил корзину с цветами к памятнику Тарасу Шевченко и выступил перед членами ученого совета Киевского национального университета. Здесь сегодня открылся Центр белорусского языка и культуры.

Вечером Президенту Беларуси вручили почетный диплом доктора наук Киевского национального университета. Этот диплом вручают не только ученым, но и видным государственным и общественным деятелям.

Отметим, это уже четвертая встреча глав государств в этом году. Президенты общались в январе в Чернигове, в мае в Гомеле и в октябре в Кишиневе в рамках саммита СНГ. Тогда были достигнуты важные договоренности. Сегодня Беларусь и Украина сняли все проблемные вопросы. Об этом заявил Александр Лукашенко и отметил, что к этим важным решения стороны шли три года под критикой и ударами отдельных людей.

Сегодня можно говорить о завершении формирования договорно-правовой базы между государствами. Стороны подписали сегодня ряд важных документов. Среди них – меморандум о взаимодействии по реализации взаимовыгодных проектов в рамках инициативы «Восточное партнерство». Президенты также приняли совместное коммюнике и заключили межправительственное соглашение о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах Беларуси и Украины товарами национального производства. Еще одно соглашение по региональному взаимодействию касается сотрудничества во всех сферах между Минской и Львовской областями, городами Гомель и Чернигов.

Александр Лукашенко:

«Сегодня можно говорить о том, что мы завершили формирование нормативно-правовой базы между государствами. Думаю, мы можем сказать, что все, что нужно было от глав государств, мы сделали. Теперь у нас нет никаких барьеров, препятствий в отношениях между людьми, в движении товаров, капиталов. Никаких барьеров мы не создаём, мы их сняли. Если разворотливыми будут в Беларуси и Украине правительства и субъекты хозяйствования, то и товарооборот у нас будет в $10 млрд.

Что касается нашей сегодняшней встречи, я бы охарактеризовал её как вклад в европейскую стабильность. Мы встречаемся для того, чтобы обсудить вызовы современности, те вызовы, которые бросает XXI век. Не только те, которые лежат в плоскости белорусско-украинских отношений – вызовы планетарные, с которыми сталкивается и Европа. Мы обсуждали с Виктором Андреевичем эту проблему и сделали вывод, что Беларусь и Украина достойно выглядят на этом фоне».

Виктор Ющенко:

«Мы не навязываем один другому свои взгляды, свою волю. Когда мы говорим про характер наших отношений, это отношения двух дружественных стран и народов, это равноправные отношения. И поэтому они взаимно вызывают такое уважение.

Мы выступаем за вступление Беларуси в Совет Европы. Я уверяю своего уважаемого коллегу в готовности Киева всячески содействовать достижению этой, на мой взгляд, базовой цели».

Александр Лукашенко отметил, что белорусско-украинские отношения сегодня настолько совершенны, что даже вызывают зависть у коллег из других стран.

Александр Лукашенко:

«Отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают руководителей некоторых государств. Я понимаю их реакцию. Этот альянс двух народов дает возможность жить людям наших стран лучше, он создает дополнительные возможности, и мы будем опираться друг на друга. Беларусь и Украина – стратегические территории. Европейский союз есть и будет, и без Беларуси, и без Украины. Но Европы без Беларуси и Украины быть не может. Поэтому, надо понимать, что не только мы стремимся иметь доступ на высокотехнологичные рынки, но и европейцы должны ценить нас как самый важный и стратегический регион».

Также, сегодня Президенты двух стран возложили венок к Могиле Неизвестного солдата. Буквально в десяти метрах от него находится памятник жертвам голодомора. И Виктор Ющенко предложил Александру Лукашенко посмотреть этот монумент. Президент Украины долго и подробно рассказывал о страшной беде постигшей страну. По предложению украинской стороны, главы государств посадили здесь дерево. Также, Виктор Ющенко предложил почтить память погибших.

После церемонии украинские журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, собирается ли Беларусь признавать исторический факт голодомора.

Александр Лукашенко:

«В том, что мы сюда приехали с Виктором Ющенко, нет никакой политики. Здесь погибли миллионы людей. Мы приехали, чтобы отдать дань памяти и уважение погибшим».

Вечером состоялась встреча главы нашего государства с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.