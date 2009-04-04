Беларусь и Украина договариваются о безвизовых взаимных поездках граждан

Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством нашей страны и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках. На проведение переговоров и подписание документа уполномочен премьер-министр Сергей Сидорский. В проекте соглашения - перечень действительных документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения граждан государства одной стороны на территории другой без виз. Кроме того, установлен срок пребывания в государствах до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.