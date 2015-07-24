Беларусь и Украина 24 июля обсудят отмену торговых ограничений

Новости Беларуси. Беларусь и Украина обсудят отмену торговых ограничений. 24 июля в Чернигове пройдет заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Будет обсуждаться возможность отказа от взимания импортного сбора, введенного Украиной. Кроме того, стороны планируют затронуть вопросы развития партнерских отношений в сферах промышленности и производственной кооперации, лизинга, архитектуры и строительства, сельского хозяйства и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларуси:

Мяркуецца, што дамоўленасці, дасягнутыя ў ходзе пасяджэння камісіі, дазволяць у значнай ступені актывізаваць супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай па асноўных напрамках двухбаковага парадку дня і будуць садзейнічаць павелічэнню ўзаемнага тавараабароту.