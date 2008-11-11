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Беларусь и Турция подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

11 ноября 2008 17:53
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Речь идёт о защите экономических интересов государства, борьбе с контрабандой, международным терроризмом и организованной преступностью. Принятый документ также позволит эффективно применять таможенный тариф, начислять и вносить в госбюджет таможенные платежи. Соглашение имеет также важное значение для развития сотрудничества двух стран. За последние пять лет товарооборот между Беларусью и Турцией увеличился в 4 раза. И по итогам текущего года может достичь 330 миллионов долларов.

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