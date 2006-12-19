Беларусь и Судан ведут плодотворный политический диалог

Такое мнение высказал Александр Лукашенко. Президент встретился с министром иностранных дел этой страны. Лэм Акол Аджавин находится в республике с официальным визитом.

Зарубежный гость передал Александру Лукашенко послание президента Судана. А также подтвердил приглашение приехать с ответным визитом. Глава белорусского государства навал Судан одной из крупнейших и самой богатой из стран Африканского континента. И высказал намерение проработать совместные торгово-экономические проекты.

Беларусь и Судан парафировали межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Свои подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран Сергей Мартынов и Лам Аколь Аджавин. Как было отмечено по итогам встречи, подписанное соглашение имеет очевидное практическое значение.

Кроме того, сегодня между Беларусью и Суданом подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области информации и протокол о взаимодействии в области физической культуры и спорта. С белорусской стороны подписи под документами поставили министр информации Владимир Русакевич и министр спорта и туризма Александр Григоров, с суданской - Лам Аколь Аджавин.