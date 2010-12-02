Беларусь и США готовы сотрудничать в области использования мирного атома

Об этом второго декабря заявили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, первого декабря было объявлено, что Беларусь ликвидирует все свои запасы высокообогащенного урана к 2012 году. Заявление прозвучало в рамках саммита ОБСЕ в Астане на встрече главы внешнеполитического ведомства Сергея Мартынова и госсекретаря США Хилари Клинтон, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». В свою очередь Соединенные Штаты намерены предоставить техническую и финансовую помощь для решения этого вопроса.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Это совместное заявление, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. В каком формате это будет происходить – покажет время.

Хиллари Клинтон: Я благодарю Беларусь за отказ от запасов высокообогащенного урана