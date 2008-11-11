Беларусь и США должны вернуться к диалогу

Такое мнение сегодня высказал Президент Александр Лукашенко, во время интервью американской газете "The Wall Street Journal".

Глава нашего государства выразил заинтересованность в налаживании взаимоотношений с Соединенными Штатами, однако, без каких-либо предварительных условий с их стороны. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и США должны вернуться изначально к тому этапу отношений, которые были до кризиса, и начать вести диалог.

Все, о чем сегодня говорил Президент Беларуси про взаимоотношения с Соединенными Штатами, станет известно через несколько дней. Интервью с главой нашего государства будет опубликовано в конце этой недели.

Около двух миллионов читателей печатной версии газеты и около 900 тысяч подписчиков интернет-версии издания по всему миру смогут ознакомиться с полным текстом интервью. "The Wall Street Journal" – ежедневная политико-экономическая газета. Она находится в первой десятке самых авторитетных изданий США. Газета издается еще с 1889 года. Основные полосы в ней занимают международные деловые и финансовые новости, а также публикуются аналитические материалы по актуальным проблемам финансовой, внутренней и внешней политики. И в одном из ближайших номеров издания будет в частности опубликовано и пожелание Президента Беларуси новому президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Александр Лукашенко выразил надежду, что американский политик выполнит предвыборные обещания.

Около двух десятков вопросов задал белорусскому президенту Алан Куллисон – корреспондент Московского бюро газеты "The Wall Street Journal". Большая часть из них касалась политического диалога Беларуси с Америкой и Евросоюзом, некоторые – последствий мирового финансового кризиса. Также американского журналиста интересовали отношения Беларуси с Российской Федерацией. Так, отвечая на вопрос о возможности размещения Россией ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, Александр Лукашенко ответил, что если россияне это наметили, они это сделают. Кроме этого Президент подчеркнул, что Беларусь абсолютно поддерживает Россию в ее адекватных действиях.



