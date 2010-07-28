Беларусь и Сирия подтвердили намерение вывести отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства

Оба государства готовы продолжить подготовку перехода к режиму свободной торговли и содействовать взаимному продвижению товаров и услуг на национальные рынки.
Приоритетными станут инвестиционные проекты в сфере машиностроения, а также расширение взаимодействия в области сельского хозяйства, жилищного строительства, нефтехимии.
Стороны договорились поощрять совместные научные исследования и техническое сотрудничество.
В декларации также говорится, что Беларусь, добровольно отказавшаяся от обладания ядерным оружием, поддерживает идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Страны будут совместно противодействовать торговле людьми и укреплять принцип солидарности в Движении неприсоединения.
Глава Сирии Башар Асад выразил признательность Александру Лукашенко за оказанный теплый прием и передал приглашение посетить Сирию с официальным визитом. «Приглашение было с благодарностью принято Президентом Беларуси», — говорится в декларации.
Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.