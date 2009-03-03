Беларусь и Сирия намерены придать новый импульс военному сотрудничеству

На встрече в Минске со своим сирийским коллегой Хасаном аль-Туркмани министр обороны нашей страны Леонид Мальцев отметил: "Отношения двух стран крепнут и расширяются с каждым годом". Беларусь рассматривает Сирию, как ключевого партнера на Ближнем Востоке в политической, торгово-экономической, военной и других областях. И в Минске стороны определят новые направления сотрудничества. В частности, сирийских армейцев интересует международное взаимодействие, опыт в военной политике, развитие сил ВВС и ПВО, а также принципы радиоэлектронной борьбы. С февраля при Минобороны Беларуси аккредитован военный атташе Сирии. По мнению сторон, открытие офиса поспособствует долгосрочному сотрудничеству.