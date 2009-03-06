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Беларусь и Сербия расширяют сотрудничество по широкому спектру направлений

06 марта 2009 17:43
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Закончился рабочий визит в эту страну Президента Александра Лукашенко, который в этот раз был совмещен и с небольшим отпуском.

Глава государства  встретился с руководством страны и представителями деловых кругов. Так, в частности, достигнута договорённость о свободной торговле между странами, намечены перспективы регионального европейского сотрудничества. Сегодня перед вылетом на родину глава государства ответил на вопросы сербских и белорусских журналистов.  В частности, говоря о перспективах сотрудничества двух стран, президент подчеркнул, что есть немало опыта, которым можно поделиться. К примеру по наращиванию производства в энергетике и машиностроении в условиях глобального кризиса. Сербии также интересен белорусский опыт и по недопущению в этих сложных условиях безработицы в стране.

Глава государства также затронул вопрос выделения международным валютным фондом кредита для Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что таким образом создана подушка безопасности для Беларуси.  В эти сложные времена валютные резервы идут на поддержание экономики и национальной валюты. Сербские журналисты, кроме того, интересовались отношением белорусского государства к вопросу признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом отношении ему интересно мнение белорусского  народа, поэтому обсуждать  вопрос будут в парламенте.

Учитывая, что рабочий визит главы государства был совмещен с несколькими днями отпуска, белорусский лидер также жестко отреагировал на высказывания по этому поводу отдельных СМИ. В частности, это касается измышлений насчет того, в какую сумму поездка Президента в Сербию обойдется белорусскому бюджету.

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