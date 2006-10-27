Беларусь и Россия введут единую миграционную карту

С 1 ноября миграционную карту будут заполнять иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Беларусь и Россию с территории третьего государства. Карту не будут заполнять россияне при въезде в Беларусь, и белорусы, при въезде в Россию. Если иностранец задержится на территории одной из двух стран дольше указанного в карте срока, он рискует приобрести статус нелегала и быть депортированным. Подобное нововведение позволит усилить пограничный контроль за теми, кто пересекает границу между Россией и Беларусью. Раньше ситуацией пользовались нелегалы, чтобы уйти от ответственности за нарушение правил пребывания в России, ссылались на то, что прибыли из Беларуси, и поэтому не имеют на руках миграционной карты.