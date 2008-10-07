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Беларусь и Россия в союзном строительстве сосредоточат внимание на крупных прорывных проектах

07 октября 2008 12:51
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Особенно высокотехнологичных. Всего в будущем году из союзного бюджета, который возрастет на 20%, будут профинансированы более 40 программ и проектов. Кроме того, найдут решение и транспортно-таможенные проблемы: в частности, планируется унифицировать таможенные тарифы и отменить регистрацию временного ввозимого грузового и легкового транспорта.

Напомним, Союзный Совмин на этот раз прошел в Минске под председательством Владимира Путина. К слову, сегодня у председателя Правительства Российской Федерации день рождения. Владимира Путина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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