Беларусь и Россия успешно работают над снятием транспортных ограничений

Об этом сегодня в Минске заявил премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с российским министром транспорта Игорем Левитиным.

Белорусский премьер отметил положительную динамику по упрощению таможенных процедур. В результате значительно увеличился объем грузопотоков.

Вопросы транспортной политики будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета vинистров Союзного государства, которое состоится 27 июня в Москве. Напомним, что Беларусь председательствует в Совете глав правительств СНГ. И, по мнению российского министра, опыт сотрудничества двух стран в этой области может быть использован на постсоветском пространстве. Например, практика применения единых тарифов.

