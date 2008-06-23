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Беларусь и Россия успешно работают над снятием транспортных ограничений

23 июня 2008 18:09
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Об этом сегодня в Минске заявил премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с российским министром транспорта Игорем Левитиным.

Белорусский премьер отметил положительную динамику по упрощению таможенных процедур. В результате значительно увеличился объем грузопотоков.

Вопросы транспортной политики будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета vинистров Союзного государства, которое состоится 27 июня в Москве. Напомним, что Беларусь председательствует в Совете глав правительств СНГ. И, по мнению российского министра, опыт сотрудничества двух стран в этой области может быть использован на постсоветском пространстве. Например, практика применения единых тарифов.

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