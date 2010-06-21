Беларусь и Россия собираются синхронизировать свои позиции в рамках ОДКБ

Безопасность Беларуси и России не должна страдать из-за нерешенных проблем в экономике и других сферах. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня в Минске на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Глава государства подчеркнул, что если бы гражданские ведомства двух стран имели такие отношения и результаты совместной работы, как силовые структуры, то не возникало бы никаких сложностей. Александр Лукашенко и Николай Патрушев сегодня обсудили взаимодействие совбезов двух стран, а также сотрудничество в рамках ОДКБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы у нас не складывались отношения в экономике, в других сферах, безопасность нашего Союзного государства – вопросы давно решенные, и здесь шутить никто не должен. Мы исходим из этой позиции. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что говорил всегда, может быть, несколько эмоционально и литературно: здесь, на западных рубежах, у русского человека есть надежная опора, есть друзья. В каких бы обстоятельствах мы не находились, мы всегда были и будем вместе. Нам надо сделать все для того, чтобы наши люди ни на минуту не сомневались, ни в России, ни в Беларуси, в том, что мы абсолютно тесно сотрудничаем в сфере безопасности и обороны наших государств.

В свою очередь глава российского Совбеза заявил, что нужно четко сформулировать те проблемы, которые существуют в сфере безопасности двух стран. При этом Патрушев отметил, что будут приняты все необходимые меры по решению этих вопросов.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации:

Мы нацелены только на сотрудничество, на развитие сотрудничества и в двустороннем плане, и так, чтобы совместно вырабатывать наше поведение, когда мы общаемся в многостороннем плане. Я думаю, это очень важно. При этом, конечно, угрозы и вызовы, которые существуют, не меняются. Мы их знаем, мы неоднократно их называли, и мы должны им противостоять совместно.

По результатам встречи Александра Лукашенко и Николая Патрушева будет утвержден план совместных действий секретариатов Советов безопасности Беларуси и России. В частности, стороны собираются синхронизировать свои позиции в рамках ОДКБ.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации:

Есть те направления, в которых Совет безопасности, тот или иной, уже провел какую-то работу. Незачем заново изобретать велосипед, можно поделиться. Это не значит, что нужно полностью копировать то, что создано, но использовать для наработок возможно. Это повысит эффективность, уменьшит затраты времени и повысит качество

Леонид Мальцев, госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Вы видите, что в мире происходит — новые вызовы, угрозы, а это требует гибкого реагирования, у нас в этом направлении есть полное понимание.