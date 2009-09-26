Беларусь и Россия скоро закончат объединение своих ПВО

Мероприятия, связанные с созданием единой региональной российско-белорусской системы ПВО, которая входит в Объединенную систему ПВО СНГ, близки к завершению, заявил замглавкома ВВС по ПВО генерал-лейтенант Сергей Разыграев. - Сейчас мы находимся на финишной прямой создания единой системы ПВО России с Беларусью, - сказал Разыграев в субботу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, в рамках Объединенной системы ПВО Содружества в настоящее время создаются единые региональные системы ПВО России с Беларусью, Арменией, Казахстаном, а также Центрально-Азиатского региона.- Только объединение ПВО в единую систему позволит повысить эффективность системы управления на 15-20%, - отметил генерал. Он уточнил, что в единую систему входит единое руководство силами и средствами ПВО, единый центр управления, единые планы боевого применения в военное время и действия дежурных сил ВВС и ПВО в мирное время.Замглавкома ВВС отметил, что объединение систем ПВО позволит также повысить эффективность истребительной авиации.

- Такое объединение в 1,3 раза повысит эффективность применения истребительной авиации как белорусских ВВС, так и российских, - уточнил генерал. Об этом сообщает Newsru.