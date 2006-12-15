Беларусь и Россия решают проблемные вопросы

Встреча президентов Беларуси и России в формате "один на один" предваряла заседание Высшего госсовета, и в ее ходе были кратко обозначены темы и вопросы заседания ВГС.

Александр Лукашенко пояснил, что переговоры были тяжелыми, но он вместе со своим коллегой нашли ту нить, за которую можно зацепиться и решить проблемные вопросы.

Владимир Путин подчеркнул, что рад встрече со своим белорусским коллегой. Эти встречи он назвал регулярным и прямым контактом. Один из важных вопросов в повестке дня ВГС, по мнению Владимира Путина, это бюджет Союза Беларуси и России на будущий год. Он будет принят до начала финансового года в отличие от предыдущих лет, и это очень хорошо, подчеркнул российский президент.

Глава нашео государства в повестке заседания ВГС выделил три основных темы. Это программа согласованных действий во внешней политике, обустройство границ и военное сотрудничество и бюджет.



Что касается проблемных вопросов, которые сегодня появились в отношении двух стран, то здесь президенты корректно промолчали и не стали их озвучивать. Лишь Александр Лукашенко в конце протокола вскользь заметил, что есть некоторые вопросы более практического характера, которые необходимо обсудить. Так что протокольное общение двух президентов не принесло никаких сенсаций. В этой встрече "один на один" не было и намека на проблемы двух государств.



На заседании Высшего госсовета в Москве был утвержден бюджет Союзного государства на 2007 год. Решения приняты также по всем вынесенным на рассмотрение заседания ВГС вопросам. В частности, утверждена программа согласованных действий в области внешней политики на 2006-2007 годы.