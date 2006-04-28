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Беларусь и Россия планируют ввести квоты на отдельные виды дорогостоящего лечения

28 апреля 2006 13:47
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Наша страна возьмет на себя обязательство провести определенное количество операций пациентам из России. В свою очередь, столько же белорусских граждан смогут пройти лечение в соседней стране. Об этом сообщил журналистам начальник отдела внешних связей Минздрава республики Эдуард Глазков. Сейчас Беларусь и Россия активно внедряют современные технологии в здравоохранении. Но их достижения в разных областях медицины различаются: в одной сфере преуспевает наша страна, в другой - Россия.
Появление квот на операции сделает более доступными те технологии, которыми в совершенстве овладела одна из стран. Между тем, для белорусов, которые по жизненным показаниям нуждаются в лечении за границей, эта помощь была и останется бесплатной.

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