Беларусь и Россия планируют ввести квоты на отдельные виды дорогостоящего лечения

Наша страна возьмет на себя обязательство провести определенное количество операций пациентам из России. В свою очередь, столько же белорусских граждан смогут пройти лечение в соседней стране. Об этом сообщил журналистам начальник отдела внешних связей Минздрава республики Эдуард Глазков. Сейчас Беларусь и Россия активно внедряют современные технологии в здравоохранении. Но их достижения в разных областях медицины различаются: в одной сфере преуспевает наша страна, в другой - Россия.

Появление квот на операции сделает более доступными те технологии, которыми в совершенстве овладела одна из стран. Между тем, для белорусов, которые по жизненным показаниям нуждаются в лечении за границей, эта помощь была и останется бесплатной.