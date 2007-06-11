Беларусь и Россия оценивают важность и эффективность сотрудничества

11 июня в Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в экономике, политике и социальной сфере. Рекордных объёмов - 20 млрд. долларов - достиг в прошлом году российско-белорусский товарооборот. Это самая большая сумма за всё время существований двусторонних отношений. В 2007 году показатель может достичь 24 млрд. долларов. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции, посвященной национальному празднику - Дню России. Дипломат также отметил, что союзный бюджет на текущий год сформирован в объёме 5 млрд. российских рублей. В данный момент реализуется 30 союзных программ, в которых задействовано более 500 предприятий. 80 субъектов Российской Федераций из 87 напрямую сотрудничают с белорусскими партнёрами.