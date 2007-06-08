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Беларусь и Россия не имеют намерений обустраивать между собой границу

08 июня 2007 14:50
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Об этом заявили 8 июня на коллегии Погранкомитета Союзного государства.

Главы ведомств двух стран подтвердили, что "никакого обустройства данной границы не предусматривается как с российской, так и с белорусской стороны. Это лишь административная граница Союзного государства.

Сегодня же председатель Госкомитета погранвойск Беларуси Игорь Рачковский заявил, что принцип "одной остановки" в пунктах пропуска на белорусской границе будет действовать до конца года. Это делается для того, чтобы создать для пересекающих ее граждан максимально комфортные условия.

Сегодня кандидатура Игоря Рачковского выдвинута на должность председателя Пограничного комитета Беларуси и России. Это предложение будет направлено для утверждения в Совмин Союзного государства и Высший Госсовет.

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