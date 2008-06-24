Беларусь и Россия имеют единую точку зрения на вопросы обеспечения госбезопасности

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с директором ФСБ России генералом армии Александром Бортниковым.

Беларусь и Россия в ближайшее время намерены принять ряд значимых решений в рамках Союзного государства. Это касается экономики, социальной сферы и безопасности, подчеркнул Президент. Все договорённости достигнуты во время недавней встречи с Дмитрием Медведевым в Бресте. Александр Лукашенко убежден, что развитие тесного сотрудничества между спецслужбами обеспечит надёжную защиту нашим странам.

В свою очередь Александр Бортников отметил, что вопросы укрепления взаимодействия силовых ведомств двух стран будут рассмотрены на совместной коллегии ФСБ России и КГБ Беларуси. Она проходит в эти дни в Бресте. Планируется обсудить темы обеспечения безопасности двух государств, в том числе и экономической.

