Беларусь и Россия готовы к подписанию базовых документов по созданию совместной региональной группировки войск ПВО

Александр Лукашенко высоко оценивает уровень сотрудничества военных ведомств Беларуси и России в рамках союзного строительства.Об этом глава белорусского государства заявил во время встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Ивановым.

В свою очередь Иванов сообщил Президенту Беларуси, что в ходе состоявшегося заседания коллегии оборонных ведомств двух стран все запланированные вопросы, в том числе связанные с проведением крупномасштабных совместных учений и создания объединенной группировки войск противовоздушной обороны были решены. Он также добавил: "Не только в министерстве обороны России, но и во всей Российской Федерации к Беларуси подходят, как к братской стране".

Президент подчеркнул, что встречаться с Сергеем Ивановым он всегда рад. Тут же уточнил, что это не комплимент. Люди в погонах - самые верные друзья Беларуси. < Мы видим, что заинтересованность России в военном сотрудничестве велика, поскольку Беларусь является форпостом обороны наших интересов>, - отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко сказал, что благодарен Сергею Иванову за колоссальную поддержку на международной арене, за четкую позицию России по Беларуси. Президент отметил, что белорусы в долгу не останутся. Страна там, где ее интересы. А они в первую очередь в России. Вместе с ней Беларусь и создает совместную региональную группировку войск ПВО.

В свою очередь Сергей Иванов заметил, что наши страны <сделали второй шаг в создании объединенной группировки войск ПВО и вышли на подписание базовых документов>. Это один из нескольких вопросов, рассмотренных на совместной коллегии оборонных ведомств России и Беларуси. Сергей Иванов в целом состоявшийся разговор назвал успешным. Обсуждены вопросы исключительно практического характера. По ним приняты конкретные решения. В том числе и по подготовке к масштабному совместному учению. Оно пройдет в июне в Беларуси в рамках ОДКБ. Иванов уточнил, что помимо 20-й армии Сухопутных сил России в учении примет участие авиация и ПВО.