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Беларусь и Польша подписали в Минске соглашение об оказании взаимной правовой помощи

13 февраля 2009 11:35
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Стороны отметили, что это очень нужный документ для двух соседних стран. Количество судебных обращений с каждым годом увеличивается. В основном это заявления по гражданским делам, которые касаются повседневных вопросов. До сих пор институты правосудия взаимодействовали через центральные органы. Это занимало много времени и затягивало рассмотрение дел. Теперь помощь друг другу будут оказывать окружные суды обеих стран. Подобная практика давно используется в Европе и позволяет значительно сократить сроки судебных процессов. Соглашение вступит в силу уже в марте

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