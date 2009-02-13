Беларусь и Польша подписали в Минске соглашение об оказании взаимной правовой помощи

Стороны отметили, что это очень нужный документ для двух соседних стран. Количество судебных обращений с каждым годом увеличивается. В основном это заявления по гражданским делам, которые касаются повседневных вопросов. До сих пор институты правосудия взаимодействовали через центральные органы. Это занимало много времени и затягивало рассмотрение дел. Теперь помощь друг другу будут оказывать окружные суды обеих стран. Подобная практика давно используется в Европе и позволяет значительно сократить сроки судебных процессов. Соглашение вступит в силу уже в марте