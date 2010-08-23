Беларусь и ПАСЕ намерены продолжать конструктивный диалог

Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Гуминский на встрече с новым докладчиком по Беларуси в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Синиккой Хурскайнен.

Европейский политик выступает за развитие диалога с нашей страной. И это не смотря на принятие Парламентской ассамблеей в апреле этого года резолюции по Беларуси.

Синикка Хурскайнен, докладчик по Беларуси в ПАСЕ:

– Я очень благодарна, что получила возможность приехать в вашу страну и собрать весь необходимый материал для моего доклада.

Сегодня же европейский политик встретилась и с руководством Верхней палаты белорусского парламента. Приветствуя Синикку Хурскайнен, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Рубинов заявил, что наша страна должна быть полноценно представлена в основных европейских структурах.