Беларусь и ПАСЕ намерены продолжать конструктивный диалог

Европейский политик выступает за развитие диалога с нашей страной. И это не смотря на принятие Парламентской ассамблеей в апреле этого года резолюции по Беларуси.
Синикка Хурскайнен, докладчик по Беларуси в ПАСЕ:
– Я очень благодарна, что получила возможность приехать в вашу страну и собрать весь необходимый материал для моего доклада.
Сегодня же европейский политик встретилась и с руководством Верхней палаты белорусского парламента. Приветствуя Синикку Хурскайнен, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Рубинов заявил, что наша страна должна быть полноценно представлена в основных европейских структурах.