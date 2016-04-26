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Беларусь и Мальта 26 апреля в Минске подпишут декларацию о двустороннем сотрудничестве

26 апреля 2016 06:28
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске глава белорусского Правительства Андрей Кобяков и Великий Канцлер Мальтийского ордена Альбрехт Фрайхерр фон Безелагер подпишут декларацию о двустороннем сотрудничестве. Основное внимание – гуманитарной сфере.

Еще одной темой станет партнерство в области медицины. В Беларуси большое внимание уделяется реабилитации людей с ограниченными возможностями. Опыт в этой сфере интересен и европейским коллегам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альбрехт фон Безелагер, великий канцлер Суверенного Мальтийского ордена:
Мы работаем с добровольческими организациями в Италии, Германии, Бельгии, которые поставляют в Республику Беларусь товары для реабилитации населения. Широко развито сотрудничество и между медицинскими учреждениями. Мы организуем стажировки врачей. У нас также проводится политика, направленная на реабилитацию инвалидов.

# Международное сотрудничество # Парламент Беларуси

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