Беларусь и Мальта 26 апреля в Минске подпишут декларацию о двустороннем сотрудничестве

Новости Беларуси. 26 апреля в Минске глава белорусского Правительства Андрей Кобяков и Великий Канцлер Мальтийского ордена Альбрехт Фрайхерр фон Безелагер подпишут декларацию о двустороннем сотрудничестве. Основное внимание – гуманитарной сфере.

Еще одной темой станет партнерство в области медицины. В Беларуси большое внимание уделяется реабилитации людей с ограниченными возможностями. Опыт в этой сфере интересен и европейским коллегам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альбрехт фон Безелагер, великий канцлер Суверенного Мальтийского ордена:

Мы работаем с добровольческими организациями в Италии, Германии, Бельгии, которые поставляют в Республику Беларусь товары для реабилитации населения. Широко развито сотрудничество и между медицинскими учреждениями. Мы организуем стажировки врачей. У нас также проводится политика, направленная на реабилитацию инвалидов.