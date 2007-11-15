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Беларусь и Литва урегулируют визовые отношения

15 ноября 2007 10:01
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Сегодня в Друскининкае представители внешнеполитических ведомств Беларуси и Литвы обсудят визовые отношения.

В частности, речь пойдет о предстоящем вступлении Литвы в Шенгенское соглашение, которое запланировано на 21 декабря.

Напомним, что до конца 2007 года Беларусь и Литва должны урегулировать все вопросы, связанные с взаимными поездками граждан, в том числе приграничного населения. Согласно предварительной договоренности, после вступления Литвы в Шенген отдельные категории белорусов будут получать визы в литовском посольстве в упрощенном порядке.

Планируется также обсудить сотрудничество в транспортной и транзитной сферах. 

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