Беларусь и Литва урегулируют визовые отношения

Сегодня в Друскининкае представители внешнеполитических ведомств Беларуси и Литвы обсудят визовые отношения.

В частности, речь пойдет о предстоящем вступлении Литвы в Шенгенское соглашение, которое запланировано на 21 декабря.

Напомним, что до конца 2007 года Беларусь и Литва должны урегулировать все вопросы, связанные с взаимными поездками граждан, в том числе приграничного населения. Согласно предварительной договоренности, после вступления Литвы в Шенген отдельные категории белорусов будут получать визы в литовском посольстве в упрощенном порядке.

Планируется также обсудить сотрудничество в транспортной и транзитной сферах.

