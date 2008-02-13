Беларусь и Литва обсудят возможности упрощенного пересечения границы

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в нашей стране Эдминас Багдонас. Это двустороннее соглашение будет согласовано с Брюсселем.



В соответствии с предварительными договоренностями жители пятидесятикилометровой зоны по обе стороны границы смогут получить удостоверение, действительное в течение пяти лет, с правом пересечения границы через 11 упрощенных пунктов пропуска.



Беларусь и Литва подписали временное соглашение, в соответствии с которым отдельным категориям граждан визы выдаются на льготных условиях.



Ежедневно белорусским гражданам выдается около 3 тысяч шенгенских виз, треть из которых - бесплатно.