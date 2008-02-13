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Беларусь и Литва обсудят возможности упрощенного пересечения границы

13 февраля 2008 12:04
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Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в нашей стране Эдминас Багдонас. Это двустороннее соглашение будет согласовано с Брюсселем.

В соответствии с предварительными договоренностями жители пятидесятикилометровой зоны по обе стороны границы смогут получить удостоверение, действительное в течение пяти лет, с правом пересечения границы через 11 упрощенных пунктов пропуска.

Беларусь и Литва подписали временное соглашение, в соответствии с которым отдельным категориям граждан визы выдаются на льготных условиях.

Ежедневно белорусским гражданам выдается около 3 тысяч шенгенских виз, треть из которых - бесплатно.

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