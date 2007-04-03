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Беларусь и Литва на пути к укреплению политических связей

03 апреля 2007 08:45
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Перспективы развития двусторонних политических отношений Беларуси и Латвии обсудят в Минске на межмидовских консультациях. Планируется, что стороны рассмотрят возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы совершенствования договорно-правовой базы отношений, улучшения взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. В числе других тем и снижение стоимости шенгенских виз для Беларуси после присоединения Латвии к Шенгенскому соглашению.

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