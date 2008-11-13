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Беларусь и Латвия заключили три соглашения о сотрудничестве

13 ноября 2008 08:46
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Они касаются взаимодействия в области статистики, здравоохранения и медицинской науки, а также энергоэффективности зданий. Документы подписаны в рамках рабочего визита премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в Ригу. На заседании глав правительств двух стран рассмотрен ряд актуальных вопросов, в частности, по транзитным поставкам. И Вентспилский и Рижский порты представляют большой интерес для перевалки белорусских грузов. Стороны также обсудили вопросы энергетики и энергоэффективности и строительства АЭС в Беларуси. Напомним, в Риге проходит Национальная выставка "Беларусь-ЭКСПО-2008". В ней принимают участие более 140 ведущих отечественных производителей и фирм.

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