Прямой эфир

Беларусь и Латвия обсуждают вопросы стоимости виз

28 июня 2006 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь и Латвия на консульских консультациях в Риге обсуждают вопросы стоимости виз. Как сообщили в МИД Беларуси, стороны обменяются мнениями по проблемным вопросам консульской защиты граждан нашей страны и Латвийской Республики. С учетом предстоящего присоединения Латвии к Шенгенскому соглашению участники консультаций обсудят возможности упрощения визовых формальностей в отношении отдельных категорий граждан Беларуси и Латвии, включая приграничное население.

Другие новости рубрики

Все новости
27 июня 2006 13:53

Население стран Балтии опасается перехода на евро

27 июня 2006 13:52

В Киеве протестуют против повышения цен на газ и электроэнергию

27 июня 2006 13:45

Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры в узком составе