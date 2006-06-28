Беларусь и Латвия обсуждают вопросы стоимости виз

Беларусь и Латвия на консульских консультациях в Риге обсуждают вопросы стоимости виз. Как сообщили в МИД Беларуси, стороны обменяются мнениями по проблемным вопросам консульской защиты граждан нашей страны и Латвийской Республики. С учетом предстоящего присоединения Латвии к Шенгенскому соглашению участники консультаций обсудят возможности упрощения визовых формальностей в отношении отдельных категорий граждан Беларуси и Латвии, включая приграничное население.