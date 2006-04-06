Беларусь и Латвия обсудят вопросы упрощенного пропуска через границу

10-11 апреля в Риге пройдут белорусско-латвийские консультации. Стороны намерены согласовать межправительственный Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное белорусско-латвийское Соглашение о пунктах пропуска от 1993 года.Необходимость подписания данного документа вызвана тем, что в связи со вступлением Латвии и других сопредельных государств в ЕС межгосударственные пункты пропуска (предназначенные исключительно для движения граждан Беларуси и сопредельных государств) подлежат либо преобразованию в международные пункты или пункты упрощенного пропуска для приграничного населения, либо закрытию. Из межгосударственных в пункты упрощенного пропуска для приграничного населения проектом протокола предусматривается перевод двух пунктов пропуска: "Плюсы-Каплава" и "Друя-Пиедруя". Предполагается также создать новый пункт упрощенного пропуска "Гаврилины-Мейкшаны". На консультациях в состав белорусской делегации войдут представители Госкомпогранвойск, МИД, ГТК, Министерства транспорта и коммуникаций. Предполагается, что эксперты согласуют окончательную редакцию протокола. Это даст возможность сторонам приступить к выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для скорейшего подписания документа.