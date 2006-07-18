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Беларусь и Кыргызстан обсуждают пути политического и торгово-экономического сотрудничества

18 июля 2006 14:45
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом в Кыргызстане. Это первый визит главы МИД в истории двусторонних отношений. Главный вопрос, обсуждаемый во время рабочей поездки Сергея Мартынова, - организация визита в Беларусь Президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева. 18 июля запланированы встречи главы МИД с главой кыргызского государства и премьер-министром Феликсом Куловым. Стороны обсудят перспективы активизации политических и торгово-экономических контактов.

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