Беларусь и Кыргызстан обсуждают пути политического и торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом в Кыргызстане. Это первый визит главы МИД в истории двусторонних отношений. Главный вопрос, обсуждаемый во время рабочей поездки Сергея Мартынова, - организация визита в Беларусь Президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева. 18 июля запланированы встречи главы МИД с главой кыргызского государства и премьер-министром Феликсом Куловым. Стороны обсудят перспективы активизации политических и торгово-экономических контактов.