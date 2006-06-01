Беларусь и Курская область: торгово-экономический диалог

Беларусь и Курская область России имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Александром Михайловым.

По словам главы государства, с момента их последней встречи, состоявшейся в 2002 году, Беларусь и Курская область значительно продвинулись во взаимоотношениях. Однако имеющийся уровень товарооборота (в 2005 году он составил $69 млн.) недостаточен, считает белорусский лидер. Александр Лукашенко выразил надежду, что во время нынешнего визита стороны смогут не только договориться о перспективах, но и заключить ряд контрактов по конкретным направлениям. "Мы очень заинтересованы вести торгово-экономический диалог с вашей областью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что белорусская сторона не ведет диалог с Курской областью как с иностранным государством. "Вы наши люди, и этим все сказано", - добавил он.